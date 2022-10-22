Алексей Учитель возглавляет его с 2010 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургского режиссера Алексея Учителя наградили памятным знаком «350 лет Петру Великому». Свою награду заслуженный деятель искусств России получил во время открытия фестиваля «Послание к Человеку», президентом которого является.

- На открытие пришел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который вручил памятный знак Алексею Учителю, - сообщили в пресс-службе губернатора.

Этот фестиваль проводится в городе на Неве ежегодно. Алексей Учитель возглавляет его с 2010 года. Помимо этого режиссер руководит киностудией «Рок». В его копилке уже ни одна национальная премия - «Ника», «Золотой Орёл», и популярные кинокартины, среди которых «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Край» и «Матильда».