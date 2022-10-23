Край циклона принесет небольшие дожди в Петербург в воскресенье

В Петербурге умеренно тепло и пасмурно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Умеренно теплая и пасмурная погода ждет жителей Петербурга в наступившее воскресенье. 23 октября на город будет влиять край дальнего циклона с Баренцева моря. Благодаря ему температура составит около 8 градусов тепла, но возможны осадки.

- Санкт-Петербург сегодня находится на периферии циклона. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами вызовет небольшие и короткие дожди, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в Северной столице термометры покажут +7...+9 градусов, по Ленинградской области будет от +5 до +10. Ветер юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление пойдет вниз и остановится на уровне в 754 мм ртутного столба, что не слишком сильно, но ниже нормы.

Влажность в городе составляет 84 процента.