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Общество23 октября 2022 6:30

Средства на подготовку мобилизованных выделят из резервного фонда правительства Петербурга

Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Средства на подготовку мобилизованных выделят из резервного фонда Петербурга.

Средства на подготовку мобилизованных выделят из резервного фонда Петербурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Петербурга опубликовало на своем сайте постановление, согласно которому в городскую Госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» включаются меры по мобилизации и обеспечению мобилизационной подготовки, а также выделяются средства фонду «Победа».

- Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, - говорится в тексте документа.

Средства межрегиональному фонду «Победа» Петербурга и Ленобласти, которые заложат в городской бюджет на 2022-24 годы, пойдут на реализацию «мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов». В том числе, предположительно, на восстановление инфраструктуры Мариуполя.