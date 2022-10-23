Средства на подготовку мобилизованных выделят из резервного фонда правительства Петербурга

Средства на подготовку мобилизованных выделят из резервного фонда Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Петербурга опубликовало на своем сайте постановление, согласно которому в городскую Госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» включаются меры по мобилизации и обеспечению мобилизационной подготовки, а также выделяются средства фонду «Победа».

- Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, - говорится в тексте документа.

Средства межрегиональному фонду «Победа» Петербурга и Ленобласти, которые заложат в городской бюджет на 2022-24 годы, пойдут на реализацию «мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов». В том числе, предположительно, на восстановление инфраструктуры Мариуполя.