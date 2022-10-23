Северное сияние засняли ночью в Ленобласти и над Финским заливом

Красочное северное сияние сняли над Финским заливом. Фото: t.me/astrophotoboloto

Новые красочные кадры северного сияния сняли петербургские охотники за Авророй. Ночью они отъезжают подальше от мегаполиса, чтобы наслаждаться звездным небом не мешала засветка. А самые лучшие кадры получаются с острова в Финском заливе.

- Финский залив, остров Гогланд. 22 октября, время ориентировочно 23:55, - подписаны кадры сияния в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Другие охотники за сиянием уехали в поля с борщевиком, а третьи - на Запад Ленинградской области, поближе к побережью залива. Снять Аврору удалось от поселка Гарколово.

Но сейчас магнитные бури, которые вызывают эффект сияния, утихает. Следующее возмущение магнитного поля Земли ожидается в начале ноября.