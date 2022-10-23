80 кг опасных отходов нашли в лесу под Петербургом

В лесу под Петербургом нашли канистры с химикатами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Канистры с опасными химическими отходами нашли местные жители в лесу под Петербургом, в районе поселка Левашово. Люди вызвали специалистов «Экостроя». Общий вес химикатов составил около 80 килограммов.

- На канистрах имеются надписи: « нефтяной толуол» и «гидроксид натрия», - сообщает «Мойка 78».

Все канистры увезли на экспертизу, исследования определят точное содержимое емкостей. А специалисты петербургского Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, будут выяснять, как именно опасные химикаты оказались брошенными в лесу.

Владельцу канистр, если он будет установлен, грозит крупный штраф за загрязнение природы.