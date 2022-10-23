Более 150 пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях Петербурга

Еще 11 человек умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

152 петербуржца остаются в реанимационных палатах для пациентов с коронавирусом. 34 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Такие данные на утро воскресенья приводит городской оперативный штаб.

- На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1524 пациента. За сутки госпитализировано 69 человек, выписано - 200, - говорится в информационной справке Смольного.

Всего в городе развернуто 2108 ковидных коек в девяти стационарах.

На амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией находятся более 7500 жителей Северной столицы.

За минувшие сутки в Петербурге выявлено 536 случаев заболевания коронавирусом. 175 человек выздоровели, 11 пациентов скончались.