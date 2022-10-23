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Дом. Семья23 октября 2022 10:07

Редкую белощекую казарку заметили у Лахтинского разлива

Биологи просят не подкармливать перелетную птицу, иначе она останется в городе до зимы и погибнет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Белощекая казарка остановилась отдохнуть в Петербурге перед полетом на Юг. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Белощекая казарка остановилась отдохнуть в Петербурге перед полетом на Юг. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Редкую птицу заметил биолог Павел Глазвок на севере Петербурга. На реке Глухарке, что рядом с Лахтинским разливом и Юнтоловским заказником, остановилась отдохнуть перед перелетом на юг белощекая казарка. Она, видимо, отбилась от стаи и осталась одна.

- Через наш город проходит крупнейший в Европе Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц! Всего же в Петербурге можно встретить до семи видов гусей, - пишет биолог в группе «Каждой твари по паре» ВКонтакте.

Казарка мирно уживается с утками, постоянно обитающими в Петербурге. Но биологи убедительно просят горожан не подкармливать перелетных птиц. Иначе они привыкнут к еде и решат не улетать в теплые края, а зимой могут погибнуть.

До 70 голов белощекая казарка входила в Красную книгу, но сейчас ее популяция несколько увеличилась. Тем не менее, редкую птицу, крик которой похож на лай собаки, надо беречь.