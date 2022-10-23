Глава СК поручил проверить ЧП с повреждением арки Дома Чернышева в Петербурге

Глава СК потребовал выяснить обстоятельства повреждения арки в Доме графа Шувалова. Фото: СК РФ.

Глава Следственного комитета России вновь обратил внимание на повреждение исторических объектов в Петербурге. На этот раз причиной стали работы в Доме Чернышева (графа Шувалова) на набережной Мойки, 90.

- Рабочие одной из энергоснабжающих организаций в момент прокладки силового кабеля повредили арку исторического дома на набережной Мойки. Само здание является объектом культурного наследия, - сообщает пресс-служба СК России.

На проблему обратили внимание градозащитники. По их словам, работы якобы проводились без соответствующих разрешительных документов.

Глава Следственного комитета дал поручение петербургскому управлению СК проверить все обстоятельства инцидента и при необходимости начать предусмотренные законом процедуры.