Мужчина развращал школьников в детском лагере в Ленобласти

Полиция задержала мужчину, развращавшего школьников в лагере отдыха. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники полицейского управления по Петербургу и Ленобласти задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в развращении двух школьников в детском лагере под Кингисеппом.

- Сотрудникам уголовного розыска был установлен и изобличен мужчина, который с октября по декабрь 2020 года на территории детского оздоровительного лагеря неоднократно совершал развратные действия в отношении двух подростков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, пострадавшими оказались ученики 11 класса одной из школ. Сейчас с мужчиной работают следователи СК, 14 октября 2022 года в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о развратных действиях. Статья предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

В ближайшее время мужчине должны избрать меру пресечения до рассмотрения дела судом по существу.