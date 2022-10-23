«Мерседес» сгорел на улице Севастьянова в Петербурге

В Московском районе сгорел "Мерседес". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На одну иномарку меньше стало на дорогах Петербурга. По неизвестной причине ранним утром воскресенья на улице Севастьянова, что в Московском районе, сгорел «Мерседес». Вызов пожарным поступил в 4:59.

23 октября поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Севастьянова, 10. В автомобиле марки «Мерседес» сгорели сгораемые части, - информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

На место происшествия выезжали две пожарных машины и 10 человек личного состава. Ровно через 10 минут возгорание было ликвидировано, но от машины практически ничего не осталось.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать дознаватели и полиция. В последнее время поджоги машин в Петербурге происходят довольно часто.