В Сертолово таксист проткнул пассажиру сердце тростью с лезвием

Таксист напал на пассажира в Сертолово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

20-летний житель Сертолово получил ножевой удар в сердце. Тростью, в которой было спрятано лезвие, его ударил водитель такси. Инцидент произошел в ночь на 22 октября из-за того, что группа пассажиров была пьяна.

- Около 02:20 мужчина-таксист приехал по вызову к молодым людям, один из которых начал агрессивно себя вести. В ходе конфликта таксист ударил человека в грудь тростью, в рукоятке которой находилось лезвие, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После этого водитель уехал, а очевидцы происшествия сообщили в полицию и скорую о происшествии. Истекающего кровью раненного увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Сам 49-летний таксист вскоре был задержан полицией. На него возбудили уголовное дело об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.