Дикий кабан искупался в пруду в центре Выборга

Кабанчик прибежал в центр Выборга. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Дикий кабан прибежал в центр Выборга. Животное металось по улицам и в итоге оказалось в пруду. Кабан бросился в воду и поплыл, но потом понял бесперспективность этой попытки и снова выбрался на берег.

- Бедняга заблудился, потерял ориентир и забрел в Выборг, - пишут местные жители в группе ВК «Интересные события в Выборге».

Пока выборжане переживали за судьбу кабана и опасливо снимали его на видео, на место ехали специалисты областного Комитета по природным ресурсам. Им удалось поймать напуганное животное. Поскольку прогулка по городу обошлась без последствий для здоровья кабанчика, его отвезли в лес. Там его выпустили на свободу.