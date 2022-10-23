Находящегося в розыске за добычу крабов жителя Мурманска задержали в Петербурге

В Петербурге задержали жителя Мурманска, находящегося в розыске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские нашли и задержали жителя Мурманска, который находился в федеральном розыске за незаконный вылов водных природных ресурсов. Мужчина жил в Петроградском районе, там и его и повязали. Подвел мурманчанина его пистолет.

- 22 октября в полицию поступило сообщение о том, что мужчина снял квартиру по адресу: Большой проспект, дом 31 и у него травматический пистолет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на вызов полицейские проверили документы у арендатора и выяснили, что его уже давно ищут за вылов крабов. При осмотре квартиры у мужчины изъяли незарегистрированный сигнальный пистолет.

Самого краболова отвезли в полицию, коллегам из Мурманска о задержании их подопечного, петербургские оперативники уже сообщили.