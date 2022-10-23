Экс-игрок «Зенита» Аршавин заявил, что не будет бегать от военкомата, если получит повестку

Андрей Аршавин не собирается бегать от военкомата. Фото: Илья СМИРНОВ

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к вручению повесток спортсменам. По его словам, скрываться от визита в военкомат он не намерен и пойдет по повестке.

- Пошел бы в военкомат, если получу повестку. Я знаю, что некоторые уехали, убежали — я бегать точно не буду, - рассказал Аршавин в интервью порталу sport24.ru.

По словам Аршавина, он слышал, что его бывший коллега по игре за сборную России Динияр Билялетдинов получил повестку.

Также экс-зенитовец заявил об отношении к тому, что их общий сын с бывшей женой Юлией Барановской стал игроком молодежной академии московского «Спартака»: «Я бы хотел, чтобы он занимался в зенитовской школе, но ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже истинный спартаковец».