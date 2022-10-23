Насильника 10-летней девочки три года ищут в Новгороде

Подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки уже три года ищут в Новгороде. Фото: vnovgorod.sledcom.ru

Следователи новгородского управления Следкома России просят помочь в поиске мужчины, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. Преступление произошло еще три года назад, но насильника найти до сих пор не удалось.

- 18 июля 2019 года в период с 19 часов 00 минут до 22 часов 00 минут неустановленный мужчина совершил преступление в отношении малолетней во дворе дома № 30 корпус 1 по улице Кочетова в городе Великом Новгороде, - сообщает пресс-служба СК.

Задержать насильника по горячим следам не удалось, а потом он словно в воду канул. Сейчас следователи обращаются ко всем жителям России, которые могут сообщить любую полезную информацию о местонахождении подозреваемого.

Уголовное производство ведется по статье «Насильственные действия сексуального характера».