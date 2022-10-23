Драка произошла на Невском проспекте в центре Петербурга

На Невском проспекте произошла драка. Фото: телеграм-канал "Мегаполис".

Свидетелями драки стали жители центральной части Петербурга. На Невском проспекте у одного из заведения сети ресторанов быстрого питания махали кулаками парень и девушка. Прохожие попытались их разнять, но удалось это только подъехавшим к месту ЧП полицейским.

- На Невском проспекте подрались парень и девушка, что стало причиной - не знаем. Он очень сильно ее бил, кричал на нее, - сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

По словам свидетелей происшествия, приехавшие на крики полицейские забрали как раз девушку. При этом она громко кричала и пыталась вырываться. Что стало с парнем, лупившим подругу, очевидцы не уточняют.

Напомним, что еще одно происшествие в центре Петербурга произошло на Думской улице. После похода в один из баров в больницу увезли 15-летнюю школьницу. Причиной стал жесткий насильственный секс в баре заведения.