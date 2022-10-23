Новая неделя начнется в Петербурге с похолодания

Новая неделя начнется с похолодания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похолодание и первые морозы ждут жителей Петербурга уже в самом начале новой недели. В понедельник температура упадет в среднем на два градуса, а в ночь на вторник показания термометра и вовсе уйдут в минус.

- В понедельник без осадков и похолодает, днем всего +5…+7 градусов, - предупреждает петербуржцев метеоролог Михаил Леус.

А в городском гидрометцентре уже пугают водителей первыми морозами. Ночью 25 октября температура упадет до -1...-3 градусов. Осадков пока не обещают, и, возможно, гололеда удастся избежать, но автомобилистам в любом случае стоит быть крайне осторожными, ведь при таких температурах летняя резина твердеет и теряет сцепные свойства с дорогой.