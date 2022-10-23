Водитель автобуса в Петербурге смотрел сериал за рулем

Водитель автобуса смотрел видео за рулем. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Очередной водитель автобуса пойман смотрящим видео за рулем. На этот раз на шофера пожаловались пассажиры маршрута номер 333, который курсирует от станции метро «Московская» до проспекта Маршала Жукова.

- Попросила следить водителя Автобуса №333 за дорогой, так тот в ответ наорал, - пишут горожане в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам пассажирки, из-за того, что водитель смотрел сериал с телефона, автобус ехал очень медленно и она опоздала на работу. В подтверждение слов девушка сняла видео. На нем хорошо заметно, что справа от шофера действительно стоит смартфон с движущейся картинкой.

В комментариях одни петербуржцы повозмущались поведением водителя и посочувствовали девушке, а другие горожане посоветовали ей выходить на работу заранее.

Напомним, что в августе нынешнего года одного из водителей автобуса, устроившего видео-чат за рулем, уволили с работы.