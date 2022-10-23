МЧС предупреждает о первом гололеде в Ленобласти уже 24 октября

Первый гололед ждут в Ленобласти уже в понедельник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Ленинградской области о первом гололеде. Он, по прогнозам синоптиков петербургского гидрометцентра, ожидается уже в понедельник, 24 октября.

- Ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, температура 0...-5 градусов. На востоке области местами гололедица, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленобласти.

Днем потеплеет, но не слишком. Термометры в зависимости от района покажут в Ленобласти от +2 до +7 градусов.

Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться и составит 762 мм ртутного столба, что едва выше нормы.

В Петербурге также ожидается ночной минус, но, предварительно, без осадков и гололеда.