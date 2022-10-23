Угонщиков «Жигулей» поймали с планом «Перехват» в Петербурге

Угонщика ВАЗа поймали в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские поймали незадачливого угонщика вазовской «тринашки». Машину злоумышленник с подельником умыкнули у хозяина во время процесса осмотра для якобы покупки.

- 22 октября в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных совершили хищение автомобиля ВАЗ-2113, - информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским владелец рассказал, что пригнал машину для показа двум мужчинам. Все вместе они прокатились по городу, а потом покупатели попросили хозяина выйти, чтобы взглянуть на фары. Тот вышел, а один из «покупателей» прыгнул за руль и дал по газам.Второй скрылся на своем «Фольксвагене».

Задержать угнанную машину и самого злодея удалось благодаря плану «Перехват». Сейчас на угонщика возбуждено дело о грабеже. Его подельник пока проходит в статусе свидетеля.