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Происшествия23 октября 2022 17:51

Угонщиков «Жигулей» поймали с планом «Перехват» в Петербурге

Машину умыкнули у хозяина во время ее продажи
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Угонщика ВАЗа поймали в Петербурге.

Угонщика ВАЗа поймали в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские поймали незадачливого угонщика вазовской «тринашки». Машину злоумышленник с подельником умыкнули у хозяина во время процесса осмотра для якобы покупки.

- 22 октября в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных совершили хищение автомобиля ВАЗ-2113, - информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским владелец рассказал, что пригнал машину для показа двум мужчинам. Все вместе они прокатились по городу, а потом покупатели попросили хозяина выйти, чтобы взглянуть на фары. Тот вышел, а один из «покупателей» прыгнул за руль и дал по газам.Второй скрылся на своем «Фольксвагене».

Задержать угнанную машину и самого злодея удалось благодаря плану «Перехват». Сейчас на угонщика возбуждено дело о грабеже. Его подельник пока проходит в статусе свидетеля.