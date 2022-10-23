Воровавших «Айфоны» карманников поймали в центре Петербурге

Двух карманников поймали в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперативники петербургского угрозыска нашли и задержали двоих воров-карманников, которые украли дорогие смартфоны у двух девушек. Добычей злодеев стали дорогущие «Айфоны», стоимостью в 70 и 85 тысяч рублей.

- 21 октября задержаны неработающие мужчины в возрасте 35 и 39 лет, которые подозреваются в краже из кармана пальто 22-летней жительницы Нижнего Новгород у входа в вестибюль станции метро «Владимирская», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Другой телефон исчез из кармана 20-леьтней петербурженки на улице Большая Московская.

Сейчас оба карманника находятся в отделении полиции, на них возбуждены дела по статье «Кража».