Посетитель устроил стрельбу в кафе в Сертолово

Мужчина с оружием пришел в кафе в Сертолово. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Мужчина с оружием, поразительно похожем внешне на автомат Калашникова, устроил стрельбу в кафе в Сертолово. Инцидент произошел в ночь на 22 октября. В полицию поступило сообщение о выстрелах в одном из заведений на Центральной улице. На место прибыл наряд.

- Установлено, что мужчина около 01:30 увидел около кафе драку, взял ружье, вышел на улицу и для прекращения драки произвел один выстрел вверх, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При этом на видео, которое публикует пресс-служба Главка, отчетливо виден бородатый мужчина с похожим на автомат оружием, а на полу кафе валяются гильзы от шумовых патронов, явно превышающие числом одну.

Стрелявшего отвезли в отделение. Там выяснилось, что на мужчину зарегистрировано охотничье ружье и травматический пистолет. Ружье полицейские изъяли.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Стрелявший задержан.