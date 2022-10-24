Сухая погода до плюс 7 градусов ждет Петербург 24 октября

Тепло и без дождей будет в Петербурге 24 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Даже мелкие дожди закончились в Санкт-Петербурге. Вторник, 24 октября 2022 года, в городе пройдет спокойно, с приятной и сухой погодой. Яркого солнца горожанам ждать не стоит, но иногда его лучи могут все же проглядывать из-за густых облаков. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня условия погоды в Северной столице сформирует небольшой, вытянувшийся в меридиональном направлении, гребень антициклона. В такой ситуации ожидается переменная облачность, без осадков, - рассказал синоптик.

Днем в Северной столице до плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области от 3 до 8 градусов тепла. Ветер сохранится холодный, северо-западный 2-7 метров в секунду.

Во вторник еще чуть прохладнее и ближе к вечеру придут дожди.