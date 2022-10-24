Полиция со штурмом накрыла подпольное казино в Петербурге

Полиция накрыла подпольное казино в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции со штурмом накрыли одно из подпольных казино города. Оно располагалось в обычной квартире жилого дома в Выборгском районе города. Ранее сотрудники экономической полиции выяснили, что в четырехкомнатной квартире дома 7/1 по улице Хошимина проводятся азартные игры и нагрянули туда, вскрыв двери ломом. Об этом 24 октября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В квартире сотрудники полиции нашли 24 игровых автомата, а также 20 компьютеров для игр, - рассказали в полиции.

В заведении находились два клиента, охранник, а также двое администраторов. Всех доставили в отделение полиции. В ходе работ также задержан 45-летний организатор казино.

Возбуждено уголовное дело. Разыскиваются совладельцы незаконного бизнеса.