Маршрутка вылетела в кювет и разбилась на трассе «Кола» под Петербургом

Жесткое ДТП с маршруткой произошло на трассе "Кола" в Ленобласти / Фото% ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Жесткая авария произошла рано утром 24 октября 2022 года на трассе "Кола" под Санкт-Петербургом. Недалеко от города Лодейное Поле Ленинградской области разбилось маршрутное такси. Водитель транспорта не справился с его управлением и машина вылетела в кювет. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Около 6 часов утра поступила информация о ДТП на 3-м километре подъезда в Лодейному Полю на трассе "Кола". По предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением и совершил съезд в кювет, - рассказали дорожники.

На фото с места событий видно, что во время аварии от маршрутки отвалилась одна из дверей, повылетали стекла. В целом маршруту серьезно помяло.

Сколько людей находились в автомобиле во время ДТП пока что не сообщается. Количество пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.