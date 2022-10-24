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Общество24 октября 2022 6:05

Больше половины жителей Петербурга оказались недовольны своей зарплатой

Горожанам требует в два раза больше доходов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Только треть петербуржцев довольны своей зарплатой

Только треть петербуржцев довольны своей зарплатой

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше половины жителей Санкт-Петербурга заявили, что их не устраивает из заработная плата. Работающие горожане уверены, что их доходы должны вырасти как минимум в два раза, чтобы они могли чувствовать себя комфортно. Об этом 24 октября 2022 года рассказывает сервис hh.ru, проведя исследование.

- Уровень текущей зарплаты устраивает только 34 процента петербуржцев, причем лишь 8 процентов однозначно довольны своим доходом, еще 26 процентов - скорее довольны, чем нет. 64 процента жителей Северной столицы сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет, - сообщает пресс-служба сервиса.

Больше половины горожан заявляю, что желали бы рост зарплаты в два и более раза. 22 процента респондентов устроила бы прибавка к доходам в 40-50 процентов.

Чаще всего недовольны зарплатой оказались работники безопасности, науки и образования, госслужбы, медицины.