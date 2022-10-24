Съезд с КАД встал в пробку из-за ДТП на проспекте Культуры в Петербурге 24 октября Фото: СОЦСЕТИ

Утро начинается, по-традиции, не с кофе, а пробок. Утром 24 октября 2022 года съезд с КАД на проспект Культуры на север Санкт-Петербурга встал в затор. Причиной тому авария, перекрывшая сразу две полосы движения. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- ДТП на проспекте Культуры, сразу после съезда с КАД в двух левых рядах, - рассказали очевидцы.

Благо, сам удар оказался не серьезным. Водители после столкновения смогли выйти из машин и уже пытаются разобраться в ситуации. По всей видимости, авария произошла при перестроении одного из них.

Вызвали ли участники ДТП на место сотрудников полиции, не уточняется.

Отметим, что помимо съезда с КАД также в пробке стоит проспект Культуры в сторону центра.