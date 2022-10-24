Первые заморозки придут в Петербург 25 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург пришли морозы. Пока что они накрывают только спальные районы города по ночам. Но с 24 на 25 октября 2022 года температура воздуха ниже нуля опустится даже в центре Северной столицы. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Санкт-Петербурге сегодня ночью минусы были только по окраинам, а в центре города плюс 1 градус. Предстоящая ночь на вторник будет холоднее, даже в центре города температура воздуха должна первый раз этой осенью опуститься до отрицательных значений, - сообщил синоптик.

Последний раз так холодно в Петербурге было еще весной, 17 апреля. Тогда температура опустилась до минус 0,6 градусов.

В понедельник в Петербурге мягкая, даже немного солнечная погода, до плюс 7 градусов. Со вторника похолодает до плюс 5, а вечером циклон принесет с запада теплый и влажный воздух.