Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с маршруткой у Лодейного Поля в Ленобласти

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с маршруткой в Ленобласти / Фото: Прокуратура ЛО

Лодейнопольская городская прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП, которое произошло рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области на трассе кола. В шестом часу утра 24 октября 2022 года маршрутка с людьми вылетела в кювет и перевернулась. Есть погибшие и пострадавшие.

- Около 05.40 на автодороге Р-21, Санкт-Петербург-Мурманск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, двигавшегося из города Подпорожье в Петербург, - рассказали в прокуратуре.

Предварительная версия причины аварии в том, что водитель маршрутки не справился с управлением, от этого машину занесло и она вылетела в кювет, перевернувшись. Автомобиль оказался помят полностью, пассажирская дверь от него отвалилась.

В результате аварии погиб один мужчина, еще шесть человек пострадали.