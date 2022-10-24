Видео с места смертельного ДТП с маршруткой на трассе «Кола» показала прокуратура

Маршрутка попала в смертельное ДТП у Лодейного Поля. Фото: Прокуратура ЛО.

Прокуратура Лодейнопольского района Ленобласти опубликовала видео с места смертельного ДТП с маршруткой на трассе «Кола». Авария произошла около шести часов утра в понедельник на подъезде к Лодейному Полю. Пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся.

- В 05.40 на автодороге Р-21 произошло ДТП с участием маршрутного такси, двигавшегося из Подпорожья в Петербург. В результате аварии пострадало шесть человек, один погиб на месте, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кто именно погиб, водитель маршрутки или пассажир, не уточняется. Пострадавшие госпитализированы в больницу, на месте ДТП работают дознаватели ГИБДД. Расследование дела о смертельной аварии взято прокуратурой на контроль.