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Происшествия24 октября 2022 7:35

Видео с места смертельного ДТП с маршруткой на трассе «Кола» показала прокуратура

В результате аварии у Лодейного Поля погиб один человек и шестеро пострадали
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Маршрутка попала в смертельное ДТП у Лодейного Поля. Фото: Прокуратура ЛО.

Маршрутка попала в смертельное ДТП у Лодейного Поля. Фото: Прокуратура ЛО.

Прокуратура Лодейнопольского района Ленобласти опубликовала видео с места смертельного ДТП с маршруткой на трассе «Кола». Авария произошла около шести часов утра в понедельник на подъезде к Лодейному Полю. Пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся.

- В 05.40 на автодороге Р-21 произошло ДТП с участием маршрутного такси, двигавшегося из Подпорожья в Петербург. В результате аварии пострадало шесть человек, один погиб на месте, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кто именно погиб, водитель маршрутки или пассажир, не уточняется. Пострадавшие госпитализированы в больницу, на месте ДТП работают дознаватели ГИБДД. Расследование дела о смертельной аварии взято прокуратурой на контроль.