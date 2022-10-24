Полиция задержала мошенника за кражу денег у пенсионерки в Петербурге

Мошенника задержали за кражу денег у пенсионерки в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала молодого парня, подозреваемого в краже денег у старушки. 20 октября 2022 года в отделение обратилась 83-летняя жительница дома 4 по улице Белышева и рассказала, что ее обманул мошенник на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Утром пенсионерке позвонила неизвестная женщина. Она сообщила, что дочь старушки стала виновницей ДТП и для невозбуждения уголовного дела нужны деньги, - рассказали в полиции.

Старушка испугалась, собрала 200 тысяч рублей и передала из курьеру, который пришел к ней домой.

В тот же день после заявления у дома 14 по Старорусскому проспекту в поселке Шушары полиция задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний парень.

Возбуждено уголовное дело.