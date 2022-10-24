Ограничения движения по петербургской дамбе вводятся с 24 по 30 октября

Новые ограничения движения вводятся на дамбе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые ограничения проезда по участку Кольцевой автодороги, идущей по петербургской дамбе, вводятся с 24 по 30 октября 2022 года. Об этом водителей предупреждает дирекция Комплекса защитных сооружений.

- Внутреннее кольцо (Невская сторона) КАД: 138 км - 139 км - правая полоса; 118 км – 119 км – левая полоса. Внешнее кольцо (Финская сторона) КАД: 125 км – 124 км - правая и средняя полосы (24.10.2022); 118 км - 119 км – левая полоса, - сообщает пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Места работ обозначат ограждениями и указателями.

Автомобилистов призывают внимательно следить за дорожными знаками и не превышать разрешенную скорость движения. В местах без ремонта она составляет на дамбе 110 километров в час.