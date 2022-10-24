До двух увеличилось число погибших в ДТП с маршруткой в Ленобласти

Два человека погибли в ДТП с маршруткой у Лодейного Поля. Фото: Прокуратура ЛО.

До двух человек выросло число погибших в ДТП с маршруткой на трассе «Кола» в Ленобласти. Авария произошла рано утром в Лодейнопольском районе. На подъезде к Лодейному Полю пассажирский микроавтобус, ехавший их Подпорожья в Петербург, вылетел с дороги в лес и перевернулся, снеся дерево.

- В результате ДТП госпитализированы шестеро пассажиров, двое из которых скончались, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Всего, по данным СК, в маршрутке ехали 18 пассажиров плюс водитель. Предварительно, оба погибших - мужчины. Один скончался на месте аварии, второй - при госпитализации.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД, Следкома, прокуратуры и дорожных служб.