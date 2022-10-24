6-летний мальчик сильно отравился в гараже своего отца в Петербурге

Первоклассник отравился, попробовав неизвестную жидкость в гараже отца в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге врачи спасают шестилетнего ребенка, тяжело отравившегося в гараже своего отца. Мальчик, уличив момент, когда на него никто не смотрит, решил попробовать неизвестную жидкость на вкус. В итоге ребенку потребовалась госпитализация. Об этом 24 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 23 октября около 18 часов мужчина привез в Детскую больницу №5 имени Филатова шестилетнего сына-первоклассника, - рассказал источник.

Врачи осмотрели ребенка. Состояние его оказалось тяжелым. Мальчика поместили в больницу, чтобы справиться с отравлением.

Со слова отца, на территории гаражного кооператива на Рыбацком проспекте ребенок выпил неизвестную жидкость. По факту произошедшего проводится проверка.