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Происшествия24 октября 2022 8:14

Пенсионерку с сильным переохлаждением и без сознания вытащили из реки Фонтанки в Петербурге

Женщина скончалась в больнице от остановки сердца
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пожилую женщину вытащили из Фонтанки в Коломне

Пожилую женщину вытащили из Фонтанки в Коломне

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге из холодной реки Фонтанки вытащили пожилую женщину. Инцидент произошел днем в воскресенье, 23 октября 2022 года, в Коломне. Прохожие заметили, как пенсионерка упала в воду и начала тонуть. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщину вытащили из воды, после от дома 62-А на Английской набережной ее госпитализировали в Мариинскую больницу, - рассказал источник.

Пенсионерка была без сознания, в состоянии клинической смерти. На вид ей лет 70. В больнице женщине поставили диагноз: утопление в пресной воде, асфиксия, эпизод клинической смерти, переохлаждение тяжелой степени.

Врачи почти сутки пытались реанимировать пострадавшую. Но утром 24 октября пенсионерка скончалась от остановки сердца.