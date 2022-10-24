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Происшествия24 октября 2022 8:35

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с маршруткой в Лодейном Поле под Петербургом

В результате аварии погибли двое мужчин
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП маршрутки с двумя погибшими под Петербургом / Фото: Прокуратура ЛО

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП маршрутки с двумя погибшими под Петербургом / Фото: Прокуратура ЛО

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с участием маршрутки в Лодейном Поле под Санкт-Петербургом. Трагическая авария произошла рано утром 24 октября 2022 года на трассе "Кола". Маршрутное такси следовало в Северную столицу. По пути водитель потерял управление и машина улетела в кювет.

- Водитель не справился с управлением из-за гололеда и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся. В микроавтобусе находилось 18 пассажиров, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Чтобы достать из маршрутки людей потребовалась помощь спасателей. У машины вырезали кузов. В результате аварии, по уточненным данным, погибло двое пассажиров, мужчины, 37 и 64 лет. Травмы различной степени тяжести получили еще пять пассажиров и водитель. Четверым пассажирам потребовалась госпитализация в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело. Проверка продолжается.