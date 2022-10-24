Редкую усатую синицу сняли на фото под Петербургом

Редкую птицу заметили в Ломоносовском районе. Фото: vk.com/bird_spb / Антон Кубышкин.

Еще одну редкую птичку заметили в окрестностях Петербурга. Если в выходные на глаза натуралистам попалась белощекая казарка, оббившаяся от стаи и решившая отдохнуть в Юнтолово, то теперь покрасоваться решила усатая синица. Причем ус у нее был только один.

- У самцов этого вида два уса должно быть, а у самок их нету. Кроме того, у самок вокруг глаза нет черного пятна, а у самцов есть. Предполагаю, что это все же самочка с усом, - написал в группе ВКонтакте «Птицы СПб и России» фотограф Антон Кубышкин.

Другой вариант - гинандоморфизм, то есть мутация организма живого существа, когда одна его часть имеет мужские признаки, а другая - женские.

Удивительная птица попалась натуралистам в Ломоносовском районе Ленобласти, неподалеку от границ Петербурга.