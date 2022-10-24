Школы в Выборге массово эвакуируют из-за сообщений о минировании

В школах Выборга эвакуировали детей из-за сообщений о минировании Фото: СОЦСЕТИ

В городе Выборг Ленинградской области утром 24 октября 2022 года массово сорвался учебный процесс. Сразу несколько школ получили сообщения о минировании. Поэтому детей из учебных заведений немедленно эвакуировали. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- Школы Выборга получили сообщения о минировании. Детей эвакуировали, - рассказали свидетели.

Точно известно, что были эвакуированы школы №6, №7, №11 и №37. Всех детей и преподавателей вывели на улицу. Домой отпускают только тех, за кем пришли взрослые или по звонку классному руководителю.

К зданиям школ приехали сотрудники полиции и взрывотехники, которые обследуют территории на опасные вещи. Проводятся проверки,