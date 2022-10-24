Территорию у Балтийского вокзала в Петербурге застроят офисными зданиями

У Балтийского вокзала построят три новых здания. Фото: Яндекс.Карты.

Территорию у Балтийского вокзала в Петербурге отдают под строительство. На участке земли, ограниченном улицей Шкапина и Митрофаньевским шоссе, появятся три здания с офисной, и музейно-выставочной функцией. Инвестором проекта выступает РЖД.

- В соответствии с проектом планируется размещение объектов капитального строительства, предназначенных для музеев, выставочных залов, включающих профтехучилище и служебное общежитие, - пишет «Деловой Петербург».

Высота строительства не превысит 32 метров, то есть примерно 10 этажей.

Новые постройки появятся в квартале у Балтийского вокзала рядом с Музеем железнодорожного транспорта. Ранее предполагалось строительство в квартале торговых площадей и гостиничного комплекса. однако планы полностью реализованы не были.