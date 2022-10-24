Бывший завод «Компрессорный комплекс» в Петербурге выставили на торги за 375 млн рублей

Бывший завод "Компрессорный комплекс" выставили на торги за 375 млн рублей Фото: Тимур ХАНОВ

В Санкт-Петербурге на торги выставили завод ""Компрессорный комплекс", который раньше занимался машиностроением. Комплекс располагается на проспекте Обуховской обороны. Предполагается всю недвижимость продать за 375 миллионов рублей. Об этом 24 октября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- Завод был создан в 1990-х годах. Он расположен на границе промышленной зоны и ведущейся жилой застройки. В последние годы перед банкротством выручка предприятия снизилась на 39 процентов. Убыток составил более 112 миллионов рублей, - пишет издание.

Здание уже пытались продать в прошлом году за 500 миллионов рублей. Однако аукцион был сначала перенесен, после отменен. Когда пройдут новые торги, пока что не сообщается.