Петербуржец получил исправительные работы за смертельную драку на улице Композиторов

Суд назначил 1 год исправительных работ мужчине за смертельный удар Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина получил исправительные работы после того, как по его вине умер человек. Такое решение 24 октября 2022 года вынес Выборгский районный суд города, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

- В декабре 2021 года в квартире дома 22/1 по улице Композиторов у обвиняемого вместе с другим мужчиной возник конфликт. Виновный ударил кулаком своего оппонента, после чего толкнул с такой силой, что мужчина упал на пол и ударился головой о шкаф, - рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Спустя два месяца он скончался от травмы головы.

Во время суда виновный раскаялся, принес свои извинения родным погибшего. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы в доход государства 10%, а также взыскал в пользу пострадавших 500 тысяч рублей.