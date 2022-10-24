Полицейского осудили за дорожный конфликт со стрельбой в Петербурге

Сотрудник полиции получил 10 месяцев исправительных работ из-за дорожного конфликта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейского осудили за стрельбу в дорожном конфликте в Петербурге. Инцидент произошел в ноябре 2021 года на улице Ленсовета. Сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из спортивного пистолета в машину водителя, с которым у него ранее произошел конфликт. Пуля пробила крыло иномарки.

- Подсудимый вину признал и пояснил, что в потерпевшего не целился, выстрел произвел из-за произошедшего непосредственного перед этим конфликта на дороге, в ходе которого потерпевший оскорбительного выразился в отношении него и находящейся с ним девушки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Причиной дорожных разборок стал неудачный маневр одной из машин, из-за чего полицейский на личном автомобиле резко затормозил. Ехавший за ним водитель также дал по тормозам и посчитал, что его подрезали. Слово за слово и мужчины поругались.

После этого второй водитель припарковался у дома, а сотрудник МВД решил выместить злость, достав пистолет для спортивной стрельбы.

На суде полицейский раскаялся и принес извинения. Суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в счет государства.