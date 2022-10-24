У женщины выхватили и украли собаку в магазине в Петербурге

У жительницы Красного Села в магазине украли собаку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге у женщины украли любимую собаку, когда она была в магазине. Все произошло вечером 21 октября 2022 года в одном из торговых центров в Красном Селе, куда 41-летняя петербурженка пришла за покупками вместе со своим мопсом. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 41-летняя женщина рассказала, что 21 октября около 20:30 посещала ТЦ на проспекте Ленина. На втором этаже кто-то схватил и унес ее черную собачку породы мопс, - рассказал источник.

Куда убежал грабитель с ее собакой, женщина не знает. Также материальный ущерб заявительница оценить затруднилась. Уголовный розыск начал расследование. Проводится проверка произошедшего.