Дороги Петербурга начали обрабатывать реагентами от гололеда

Утром в понедельник в Петербурге был первый гололед. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дорожные службы Петербурга переходят на зимний режим работы из-за гололеда и достают реагенты. Причиной стали первые заморозки, которые ударили в ночь на 24 октября. На окраинах города лобовые стекла машин покрылись инеем, а лужи и асфальт сковала корка льда.

- Для безопасности автомобилистов и пешеходов Комитет по благоустройству приступил к обработке дорог противогололедными материалами, - сообщает пресс-служба ведомства.

Пока что реагенты льют локально, только там, где требуется. И в небольших объемах. Но если морозы не уйдут, то дорожники приступят к полномасштабной обработке дорог.

Напомним, что в ночь на вторник в Петербурге обещают до -3 градусов, поэтому с утра на летней резине машины могут «поскользнуться». Поэтому водителям стоит задуматься о смене колес на зимние, или пока ездить на общественном транспорте.

После холодов синоптики предсказывают возвращение тепла до +10 градусов, но по ночам все равно может быть прохладно, так что переобуваться все равно придется.