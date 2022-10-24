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Политика24 октября 2022 10:28

Беглов принял участие в заседании Госсовета в связи с введенным уровнем режима базовой готовности в Петербурге

В городе также создан Оперативный штаб под руководством губернатора
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета

Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 октября 2022 года принял участие в заседании рабочей группы Госсовета, которое состоялось в связи с введением в Северной столице уровня режима базовой готовности. На встрече обсуждались вопросы о координации деятельности органов власти субъектов РФ, рассказали в Смольном.

- Для реализации мер, предусмотренных указом президента, в Петербурге создан Оперативный штаб под руководством губернатора. В его состав включены члены городского правительства, руководители силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, - сообщили в городской администрации.

Оперативный штаб будет заниматься координацией деятельности органов исполнительной власти Петербурга, а также многих других, чтобы выполнять задачу по защите города, обеспечив безопасность.