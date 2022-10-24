В Смольном рассказали о просьбе мобилизованных сходить в зоопарк, в ЗАГС и получить выплаты

Вице-губернатор рассказал о просьбах мобилизованных петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губератор Петербурга Олег Эргашев рассказал, с какими просьбами чаще всего обращаются мобилизованные горожане. В списке лидируют вопросы денежных выплат и социальной помощи родным. Для этого работают районные центры социальной помощи семье и детям. Там могут и продукты пожилым купить в магазине и няню для детей предоставить. Но есть и необычные пожелания.

– Из разряда нестандартных была просьба поздравить супругу или помочь сводить семью в зоопарк, приводит слова Эргашева «Петербургский дневник».

Также мобилизованные просили помочь срочно оформить брачные отношения. Благодаря звонку вице-губернатора в ЗАГС, в Петербурге появились еще две семьи.

Те горожане, которые уходят в вооруженные силы и имеют домашних животных, могут бесплатно оставить их на передержку в специальном приюте. Он организован при содействии городского Управления ветеринарии и ассоциации помощи животным «Мы вместе». Контакты приюта: +7 (911) 0-999-666, info@priut.ru.