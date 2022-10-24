Дефицит работников общепита возник в Петербурге

Петербургу не хватает официантов, барменов и поваров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург, Москва и другие регионы России начали испытывать дефицит работников отрасли общепита. Причем сильнее всего он ощущается именно в столицах, где работает множество кафе, баров и ресторанов.

- С начала 2022 года было опубликовано более 350 тысяч вакансий, связанных с ресторанным делом. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, 20% и 11% всех объявлений соответственно. В среднем на объявление поступает два-три отклика, что в три раза ниже нормы, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Эксперты рынка труда отмечают, что сокращения числа вакансий в отрасли общепита практически не произошло, а вот претендентов на работу стало кратно меньше. В таких условиях работодатели не могут оперативно набрать персонал.

Чаще всего ресторанам требуются официанты, бармены и бариста, а также повара и пекари. В среднем по отрасли зарплата за год выросла на шесть процентов, до 50 тысяч для официанта, например. Но это все равно ниже, чем хотят соискатели.