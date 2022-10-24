Участники научной конференции в Петербурге заявили об опасности исключения России из Арктического совета

Освоение Арктики без России невозможно, уверены участники конференции в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Участники состоявшейся в Петербурге Международной научной конференции «Арктика: история и современность» заявили о невозможности развивать регион без участия России. Ученые и дипломаты предупредили об опасности исключения страны из Арктического совета и прекращения научного взаимодействия с другими государствами.

- Заморозка полноформатной деятельности приводит к тому, что риски и вызовы безопасности в Арктике, с которыми в целом Арктический совет справлялся, будут нарастать, - заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Его коллеги уверены, что Россия, занимающая половину Арктики, сама способна заниматься научной деятельностью, но разобщение с иностранными коллегами и прекращение обменом данным нанесут вред всем сторонам.

- Крайне желательно, чтобы было взаимодействие, кооперация и взаимопонимание, - отметил ученый из Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Чернов.