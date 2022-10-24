Эрмитаж показал археологическую сенсацию из Тувы

В Эрмитаже показали археологическую сенсацию из Тувы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный музей Санкт-Петербурга Эрмитаж показал археологическую сенсацию - неразграбленное захоронение знатного скифского воина. Находка была сделана в так называемой Долине царей на территории Пий-Хемского района. Ее привезли в Северную столицу, где специалисты займутся изучением и реставрацией. Об этом 24 октября 2022 года сообщили в Эрмитаже.

- Могила оказалась сильно деформированной, но, к счастью, не разграбленной. По словам ученых, неудачливые древние грабители промахнулись всего на каких-то 15 сантиметров, - рассказали в музее.

Помимо костей и черепа война в могиле нашли очень много всего интересного. Это нагрудное украшение, стеклянная часа, множество бус. Золотые бляшки в виде тигров раньше украшали одежду, а стоящие на цыпочках олени — головной убор. Перед лицом покойного лежало бронзовое зеркало.