Выделенная полоса для общественного транспорта появилась на Лиговском проспекте Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Лиговском проспекте Санкт-Петербурга появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Она растянулась от улицы Жуковского до Невского проспекта. "Выделенка" поможет автобусам миновать пробки и ходить по расписанию. Об этом 24 октября 2022 года рассказали в комитете по транспорту города.

- Полосу выделили на те полтора года, пока на ремонт будет закрыта станция метро "Чернышевская", - рассказали в комитете.

Станция закроет на капремонт 25 октября 2022 года. В это время общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, чтобы развозить пассажиров. По выделенной полосе будет курсировать дополнительный временный автобус №136М вместимостью до 100 человек.

Помимо этого маршрута по "выделенке" также пустят автобусы №22, 105, 136 и 169А.

Также продлевается режим работы станции метро "Площадь Ленина".Он будет работать на вход до 00.28, на выход - до 0:45.