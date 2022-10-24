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Общество24 октября 2022 11:57

Выделенная полоса для общественного транспорта появилась на Лиговском проспекте Петербурга

Она растянулась на участке от Жуковского до Невского
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Выделенная полоса для общественного транспорта появилась на Лиговском проспекте Петербурга

Выделенная полоса для общественного транспорта появилась на Лиговском проспекте Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Лиговском проспекте Санкт-Петербурга появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Она растянулась от улицы Жуковского до Невского проспекта. "Выделенка" поможет автобусам миновать пробки и ходить по расписанию. Об этом 24 октября 2022 года рассказали в комитете по транспорту города.

- Полосу выделили на те полтора года, пока на ремонт будет закрыта станция метро "Чернышевская", - рассказали в комитете.

Станция закроет на капремонт 25 октября 2022 года. В это время общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, чтобы развозить пассажиров. По выделенной полосе будет курсировать дополнительный временный автобус №136М вместимостью до 100 человек.

Помимо этого маршрута по "выделенке" также пустят автобусы №22, 105, 136 и 169А.

Также продлевается режим работы станции метро "Площадь Ленина".Он будет работать на вход до 00.28, на выход - до 0:45.